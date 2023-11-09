В мэрии Каменского городского округа снова идут обыски

В администрации Каменского городского округа Свердловской области вновь проходят обыски.

Как пишет "Коммерсант", силовики прибыли в мэрию для выемки документации по уголовному делу экс-главы ГО Сергея Белоусова. По данным издания, бывшего чиновника обвиняют в участии в незаконной предпринимательской деятельности.

Напомним, в июне силовики нагрянули к Белоусову с обысками. Тогда утверждалось, что его подозревают во взяточничестве. Позже в мэрии заявили, что глава был допрошен в качестве свидетеля, а никаких обвинений ему не предъявляли.

В сентябре Сергей Белоусов покинул свой пост.