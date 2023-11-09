Защитник ФК "Урал" Эмерсон вызван в сборную Конго

Екатеринбургский ФК "Урал" получил вызов из сборной Конго на своего защитника Эмерсона. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе уральской команды.

На сегодняшний день в активе футболиста есть два матча за эту сборную. А в дебютной игре за конголезцев, которая состоялась в сентябре 2017 года, Эмерсон отметился голом в ворота Ганы.

В ноябре в Африке начнется отбор на чемпионат мира 2026 года. 17 ноября команде Эмерсона предстоит встретиться с Замбией, а 20-го числа – со сборной Эритреи.

Напомним, в сентябре другой игрок "Урала" – Ибраима Сиссе – помог сборной Гвинеи выйти в финальную часть Кубка Африканских Наций.