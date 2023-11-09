В Тюменском селе замерзающим жителям предложили купить генераторы за свой счет

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращениям о перебоях с электроснабжением в селе Перевалово Тюменской области, где жителям предложили за свой счет купить генераторы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

С перепадами напряжения в электросети жители села столкнулись в последние месяцы. В результате у людей, проживающих в частных домах, не работали в полную мощность электрические котлы, кухонные плиты и другая техника, а также снизилась температура в домах.

В конце октября подача электроэнергии была полностью прекращена, в результате семье с малолетними детьми пришлось арендовать жилье. Жалобы коммунальщикам не принесли результата - жителям населенного пункта предложили купить себе электрогенераторы.

В СУ СК России по Тюменской области организована процессуальная проверка. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления СК Александру Кублякову представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства.