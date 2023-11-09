09 Ноября 2023
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Общество В России
Фото: Getty Images / Daniel Day

Европарламент призвал не отнимать у россиян личные вещи при въезде в ЕС

Европарламент принял резолюцию, в которой предлагается отказаться от конфискации у граждан России личных вещей и машин на территории Евросоюза. В документе говорится, что такие действия "дискредитируют цель и инструменты санкций".

В принятой резолюции евродепутаты призывают ужесточить санкции против России, однако обращают внимание на недостатки санкционного режима.

"[Европарламент] призывает Еврокомиссию пересмотреть свою интерпретацию санкций, ведущих к изъятию и конфискации предметов и транспортных средств только для личного использования; подчеркивает, что такое чрезмерное соблюдение дискредитирует цель и инструмент санкций", - цитирует резолюцию РБК.

Ранее Еврокомиссия выпустила разъяснения к антироссийским санкциям, в которых разрешила изымать у россиян имущество, в том числе дорогостоящее, поскольку перемещение такого имущества через границу Шенгенской зоны является экспортом/импортом запрещенных товаров, даже если вещи личные. По этой же причине значительное число стран ЕС, в том числе граничащих с Россией, ввели запрет на въезд на их территорию машин с российской регистрацией.

Теги: европарламент, евросоюз, санкции, конфискация, россияне


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