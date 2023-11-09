Умер замгендиректора Роскосмоса по экономике и корпоративному управлению

Госкорпорация Роскосмос сообщила о смерти после продолжительной болезни замгендиректора организации по экономике и корпоративному управлению Максима Овчинникова.

Усопшему было 40 лет. Он проработал в Роскосмосе более пяти лет, курируя вопросы экономики и финансов, также поддерживал развитие корпоративной культуры в отрасли, сообщает госкорпорация на своем сайте. Бывший глава Роскосмоса, а ныне – сенатор Дмитрий Рогозин написал в своем telegram-канале назвал Овчинникова талантливым молодым экономистом и администратором.

"В 2018 г. я пригласил его стать моим первым заместителем в госкорпорации. Максим на новой должности проработал успешно, с ним мы навели финансовый порядок, хорошо понимали друг друга. Он решительно отстаивал интересы ракетно-космической отрасли, ставшей на путь борьбы с коррупцией. Как результат – годы беспрецедентных безаварийных пусков. Да и человек он был хороший, порядочный. Мне очень жаль", - написал Рогозин.