Путин посмертно наградил медбрата из Березовского, убитого во время смены

Медбрат ЦГБ Березовского Степан Шабуров посмертно награжден медалью Луки Крымского. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

Согласно документу, медика удостоили награды за самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга.

Напомним, трагедия произошла вечером 25 апреля. По версии следствия, обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения и на лестничной площадке "из хулиганских побуждений" воткнул в грудь прибывшего на вызов медработника нож. Потерпевший самостоятельно добрался до служебной машины, стоявшей у подъезда, после чего был доставлен коллегами в Березовскую ЦГБ. К несчастью, от полученного ранения мужчина скончался в медицинском учреждении.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и уже предъявили обвинение. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, жителю Березовского грозит до 20 лет лишения свободы.



Подозреваемый был задержан по "горячим следам" сотрудниками территориального ОВД. В тот вечер он находился в невменяемом состоянии по причине сильного алкогольного опьянения. По одной из версий, ему якобы показалось, что прибывший медбрат намеревается оказывать знаки внимания его супруге.

Степану Шабурову было всего 28 лет. Вместе с супругой они воспитывали семилетнего сына и пятилетнюю дочь.