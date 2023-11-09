В центре Екатеринбурга возведут комплекс с двумя небоскребами

В центре Екатеринбурга будет построен масштабный комплекс с двумя небоскребами. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".

В квадрате улиц Маршала Жукова – Боевых дружин – Октябрьской революции – Челюскинцев в активную фазу вошло строительство многофукнционального комплекса "Re:volution Towers". В разработке первоначальной концепции проекта в 2007 году принимал участие японский архитектор Кисе Курокава, позже проект был переработан в соответствии с современными тенденциями рынка. Инвестором и застройщиком выступает компания "НКС-Девелопмент", а соинветором и генеральным подрядчиком по проектированию и строительству – "Атомстройкомплекс".

Общая площадь комплекса составит порядка 100 тысяч квадратных метров, из них около 40 тысяч "квадратов" – площадь жилых апартаментов, которые будут расположены в двух видовых высотных башнях. Сейчас специалисты компании "Атомстройкомплекс" приступают к возведению первой башни – на площадке уже появился кран. На ее строительство уйдет чуть больше двух лет, завершить работы хотят к декабрю 2025 года.

Годом позже планируют завершить строительные работы и по второй башне, а целиком комплекс будет готов ко второму кварталу 2027 года. Архитектура и планировочные решения башен различаются, однако в каждой представлен широкий выбор апартаментов: от функциональных однокомнатных до просторных четырехкомнатных, их площадь варьируется от 51 до 128 метров.

Обе башни вырастут на четырехэтажной стилобатной части, в которой запроектированы коммерческие помещения – офисы, предприятия сферы услуг и торговли, а также паркинг на 485 машиномест. Большой объем коммерческих помещений в комплексе позволяет с уверенностью говорить, что в центре Екатеринбурга сформируется новая точка притяжения – с магазинами, ресторанами и комфортной пешеходной средой вокруг. Для резидентов комплекса на кровле стилобатной части разобьют зеленый сад с зонами отдыха, его общая площадь составит более 8,5 тысяч квадратных метров.

"Сейчас основные работы сосредоточены в стилобатной части, здесь осуществляется прокладка инженерных сетей, ведутся фасадные работы – монтируются модульные витражи. Параллельно идут подготовительные работы к старту строительства первой башни", - рассказали в компании.

"Атомстройкомплекс" обладает опытом возведения уникальных и, в частности, высотных зданий. Компания спроектировала и построила первый жилой небоскреб в Екатеринбурге "Февральская революция", его высота составляет 142 метра и до 2012 года он был самым высоким жилым зданием за пределами Москвы. Также в портфолио компании уникальный комплекс "Чемпион парк", состоящий из трех жилых небоскребов высотой по 128 метров каждый.

Высота башен в комплексе "Re:volution Towers" составит 99,5 метров.