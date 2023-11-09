Бывший глава поселения Югры оштрафован на миллион за взятку в 50 тысяч рублей

Бывший глава сельского поселения Хулимсунт Березовского района Ярослав Ануфриев признан виновным в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Установлено, что в сентябре прошлого года глава сельского поселения получил взятку в размере 50 тыс. руб. за изменение вида разрешенного использования земельного участка, рядом с которым расположена торговая точка. В результате предприниматель смог торговать алкоголем, после введения с 1 сентября прошлого года новых правил и ограничений на такую деятельность.

Приговором суда подсудимый признан виновным в инкриминируемом преступлении. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей. С учетом его нахождения под домашним арестом сумма штрафа снижена до 800 тысяч рублей. Также он лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на три года.