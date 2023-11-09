09 Ноября 2023
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Политика Украина
Фото: Накануне.RU

Фарион назвала русскоговорящих боевиков сбродом, нацисты возмущены

Известная украинская нацистка, экс-депутат Рады Ирина Фарион отказывается считать украинцами боевиков, которые воюют за режим, но говорят по-русски. Она считает, что те обязаны выполнять 29-ю статью закона о ВСУ и говорить исключительно на мове.

"Вы знаете, что такое дисциплина в армии? Если в армии нет дисциплины, то нет и армии – это сброд тогда. Я не могу назвать их украинцами, если они не говорят на украинской мове", – сказала она.

Она утверждает, что на Украине нет никакого русскоязычного населения.

"Есть украинцы, а есть болото, и это болото называется янычары", – возмущается Фарион.

Ее высказывания не понравились другим нацистам. Так, Игорь Мосийчук вспомнил, как она была в свое время в КПСС. Политолог Юрий Романенко назал Фарион "КГБшной кукушкой", которой Зеленский должен закрыть рот, чтобы она не разрушала некий "общественный консенсус" на Украине. А ведущий Дмитрий Гордон назвал ее психически больной и "засланной казачкой", которая недостойна даже ногтя боевиков.

"Фу, не хочу об этой гадине говорить", – сказал он.

В свою очередь, Фарион назвала тех, кто против ее позиции и говорит по-русски, "путиноязычными".

Теги: украина, русский язык


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