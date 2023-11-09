Захарова: Москва шокирована заявлением посла Израиля об эвакуации россиян из Газы

Россия шокирована заявлением посла Израиля, что для согласования списка россиян на эвакуацию из сектора Газа может потребоваться до двух недель, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это логика, конечно, недопустимая", - цитирует ее ТАСС.

По словам дипломата, с российской стороны все готово для эвакуации соотечественников и обратившихся граждан СНГ. Списки на эвакуацию россиян готовы и переданы всем, кто занимается в регионе этими вопросами, отметила представитель МИД.

По последним данным, в секторе Газа находятся более 500 россиян. Источники сообщали, что их эвакуацию можно ожидать в ближайшие дни.

7 ноября ХАМАС опубликовало список иностранных граждан и палестинцев с двойным гражданством, которым можно будет покинуть сектор Газа. Сообщалось, что они уедут с территории через КПП "Рафах" на границе с Египтом. Среди них значились граждане Великобритании, Германии, Канады, Молдавии, Румынии, Украины, Филиппин и Франции. Россиян в списке не оказалось. Позднее в ХАМАС заявили, что США и Израиль формируют списки на эвакуацию из сектора Газа в Египет.