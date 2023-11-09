09 Ноября 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.ru

Минфине: В "обмене" замороженными активами участвуют брокеры

Организация "обмена" замороженными активами предусматривает участие в нем брокеров и других участников рынка ценных бумаг, а не самого государства.

При этом профильный указ президента России Владимира Путина, опубликованный 8 ноября, создает законодательные возможности для проведения "обмена", приводит ТАСС данные Минфина РФ. Указ прописывает порядок продажи зарубежных ценных бумаг, которые принадлежат россиянам, иностранцам, в том числе из недружественных стран, за счет средств, которые фактически заблокированы у этих иностранцев на счетах типа "С" в России. По словам министра финансов Антона Силуанова, на сегодняшний день у 3,5 млн граждан России заблокированы активы на 1,5 трлн руб. Российские власти предлагают начать "обменивать" их на средства, которые скапливаются у иностранцев на счетах типа "С".

Напомним, ранее зашел разговор и об активах государства. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что страны G7 совершили чистосердечное признание, что хотят своровать замороженные активы России. Политик полагает, что на экономику РФ это не повлияет. Он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что "Россия уже заработала в два раза больше, чем у нее заморозили золотовалютных резервов".

Ранее стало известно, что Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал передачу вашингтонской администрацией Украине части конфискованных российских активов. Одобрен соответствующий законопроект. Документ, в частности, предусматривает "выделение дополнительной помощи Украине при использовании активов, конфискованных у ЦБ РФ, и других суверенных активов РФ". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил после этого, что Россия проработает ответ на возможный отъем своих активов на Западе. По его словам, ответные меры вряд ли будут зеркальными, но "наилучшим образом" защитят интересы Москвы. Также представитель Кремля заявил, что отъем активов РФ за рубежом повлечет издержки для тех, кто это сделает, в том числе юридические.

До этого выяснилось, что за границей заморожены резервы России в сумме $300 млрд, 200 млрд из которых Россия могла "перепрятать". Сумма же средств, которые могут быть переданы Украине, не называется. При этом, недавно издание The Financial Times писало, что такой очевидный шаг, как использование Западом сотен миллиардов долларов для помощи Киеву — еще не сделан и вряд ли когда-либо будет сделан, поскольку опасения полной конфискации российских активов заставят и другие незападные страны вывести собственные резервы из крупных банков ЕС и США. В первую очередь речь идет о сотнях миллиардов китайских инвестиций и резервов, находящихся в западной финансовой системе.

Теги: Минфин, активы, россияне, брокеры


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