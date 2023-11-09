Водитель "Лады", в ДТП с которой погиб спикер гордумы Североуральска, находится в реанимации

Водитель "Лады Приоры", при столкновении с которой погиб спикер гордумы Североуральска Виктор Ильин, сейчас находится в реанимации. Об этом сообщает пресс-служба городской больницы Краснотурьинска.

Сейчас мужчина находится в реанимации, его состояние стабильное, в искусственной вентиляции легких не нуждается, передает "КП-Екатеринбург" со ссылкой на больницу. Женщина переведена в Центральную городскую клиническую больницу №23.

Авария произошла 7 ноября: на трассе случилось лобовое столкновение автомобилей, за рулем одного из которых находился Ильин. Ранее сообщалось, что прощальная панихида с Виктором Ильиным состоится в эту пятницу, 10 ноября, в местном ДК "Современник". Однако место было решено изменить.

Власти Североуральска выразили свои соболезнования семье погибшего спикера городской думы.