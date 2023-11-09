Минтруд выступает за продление семейной ипотеки - Котяков

В 2022 году в России родилось 1,306 млн детей, коэффициент рождаемости составил 1,4. За первые восемь месяцев этого года родилось чуть более 850 тыс. детей, сообщил министр труда РФ Антон Котяков. По его словам, каждое второе рождение приходится на женщин в возрасте 30-39 лет.

Министр отметил, что самый низкий коэффициент рождаемости был отмечен в Ленинградской области – 0,9, самый высокий – в Чечне: 2,7.

Котяков перечислил ряд мер поддержки российских семей, которые Минтрудд считает самыми действенными, назвал среди таковых программу льготной семейной ипотеки, которая становится еще актуальнее в свете повышения ключевой ставки Центральным банком.

"Требуется как можно быстрее принимать решение о продлении программы льготной семейной ипотеки, которая заканчивается в следующем году", - отметил Котяков.