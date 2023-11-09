СК забрал дело о потасовке с участием мигрантов в Самарской области

Следственный комитет Самарской области решил забрать из полиции уголовное дело о конфликте между мигрантами и местной жительницей.

Как сообщили в ведомстве, вопрос о передаче уголовного дела инициирован перед прокурором.

9 ноября в соцсетях появилась информация о том, что в декабре прошлого года в одном из магазинов Сызрани произошел конфликт между женщиной - покупателем и уроженцами иностранного государства. В ходе потасовки женщине был причинен вред здоровью.

К ответственности до сих пор никто не привлечен, сообщило СУ СКР по Самарской области.

На прошлой неделе председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на время отстранил от должности руководителя следственного управления СКР по Самарской области Марата Галиханова. Глава ведомства раскритиковал работу следователей из-за расследования уголовных дел, связанных с преступлениями мигрантов.

Напомним, ранее в Самаре мигранты толпой напали на русских подростков. После задержания агрессоров оказалось, что у многих из них – проблемы с документами. Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал этот инцидент, отметив, что, по информации МВД, конфликт произошел на бытовой почве. После его заявления дети мигрантов записали видеообращение к губернатору с угрозами в нецензурной форме и выразили уверенность, что им ничего не будет. Позже депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о том, что установлены дети мигрантов, обматерившие губернатора.