09 Ноября 2023
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Происшествия Свердловская область Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Задержан свердловчанин, надругавшийся над своей 14-летней дочерью

В полиции и Следственном комитете рассказали подробности задержания свердловчанина, который надругался над своей дочерью-подростком. Силовики пришли прямо к нему на работу.

Напомним, все случилось еще летом, когда к жителю поселка Кедровка под Екатеринбургом на каникулы приехала его дочь-школьница, которая после развода родителей живет с матерью в соседней Челябинской области. Однажды ночью отец пробрался в комнату 14-летней девочки и надругался над ней. В дальнейшем извращенца задержали.

Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, гражданин, о котором идет речь, был задержан сотрудниками уголовного розыска территориального МВД России.

"Наручники на запястьях фигуранта сыщики защелкнули в тот момент, когда он находился на работе. В дальнейшем мужчину доставили в местный отдел СК для проведения с ним необходимых следственных мероприятий", - отметил полковник Горелых.

Наручники(2022)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, сейчас по факту случившегося расследуется уголовное дело по статье УК РФ "Действия сексуального характера в отношении малолетнего". В самое ближайшее время задержанному предъявят соответствующее обвинение и изберут для него меру пресечения.

Как отметили в ведомстве, уральцу может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы. Расследование находится на контроле руководства свердловского СКР.

Теги: дочь, насилие, задержание, полиция, СК


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