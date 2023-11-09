09 Ноября 2023
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Фото: Руслан Кухарук

Руслан Кухарук совершил двухдневный визит в Донбасс

Глава Тюмени Руслан Кухарук, который является сопредседателем Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, уехал в Донбасс, где принял участие в работе Совета муниципальных образований созданных в новых регионах: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, передает корреспондент Накануне.RU.

Теперь советы муниципальных образований действуют в 89 регионах страны и входят во Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления.

Руководителем СМО ДНР стал глава Донецка Алексей Кулемзин, ЛНР — глава Алчевска Альберт Апшев, Запорожской области — глава Васильевского района Наталья Романиченко, а Херсонской — стала глава Новотроицкого муниципального округа Евгения Кузьменко.

"Такая организация нам действительно необходима, чтобы работа органов местного самоуправления была максимально слаженной, плодотворной и комфортной. Важно и то, что Ассоциация станет площадкой, где будут обсуждаться актуальные вопросы местного самоуправления, которые волнуют всех жителей республики", — сказал глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Руслан Кухарук, Донбасс, Совет муниципальных образований(2023)|Фото: Руслан Кухарук

Мэр Тюмени сообщил, что во время визита посетил ряд инфраструктурных объектов.

"Особое внимание коллеги, работающие в недавно вошедших в состав России регионов, уделяют подготовке программ социально-экономического развития. Сегодня важно объединять усилия, чтобы решать вопросы на местах в максимально сжатые сроки, поэтому наш опыт востребован у коллег – он поможет в этот переходный период более эффективно развивать новые регионы. ВАРМСУ давно зарекомендовала себя как площадка, где обсуждаются актуальные вопросы местного самоуправления, которые волнуют всех жителей страны. В начале нынешнего года стартовал масштабный проект "Муниципальный диалог: инициативное развитие местного самоуправления". Он направлен на то, чтобы объединить глав городов, представить общему вниманию лучшие практики, реализуемые в регионах, способствовать совместному принятию продуктивных управленческих решений", - сообщил мэр.

По мнению Кухарука, методологическая помощь позволит оперативней решать новым регионам вопросы интеграции в правовое поле муниципального самоуправления РФ.

Теги: Руслан Кухарук, Донбасс, Совет муниципальных образований


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