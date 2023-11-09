Матвиенко предложила освободить от НДФЛ многодетных. Работающим пенсионерам в этом уже отказали

Властям следует освободить многодетные семьи от налога на доходы физических лиц, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Надо рассмотреть налоговые преференции для многодетных семей, в том числе возможность освобождения от НДФЛ", - сказала Матвиенко на парламентских слушаниях по теме демографии.

Она добавила: "Нужно подумать над внедрением мер поддержки для пенсионеров, занятых воспитанием и уходом за внуками".

"Демографическая ситуация остается непростой, коэффициент рождаемости продолжает снижаться. В первом полугодии родилось на 3% меньше детей, чем в первом полугодии 2022 года. Молодые люди хотят сначала состояться в профессии, добиться хорошего материального положения. Данный тренд нужно изменить, надо обеспечить для семей подушку безопасности <…> надо делать все, чтобы модно было иметь минимум двоих, а то и троих, четырех детей", - заявила спикер палаты.

Она также предложила снова объявить в России Год семьи и разработать национальную стратегию действий в интересах семей.

Ранее депутаты Госдумы предлагали освободить от уплаты НДФЛ работающих пенсионеров. Авторы инициативы указали, что в 2020 году в Конституцию была включена норма об обязательной индексации пенсий для всех российских пожилых людей не реже одного раза в год. При этом никакого деления на работающих и неработающих в Основном законе нет. Индексация же пенсий работающим пенсионерам заморожена с 2016 года, именно поэтому в качестве альтернативной меры предлагается освободить работающих пенсионеров от уплаты НДФЛ.

Однако кабмин отказал в этом. Как сказано в правительственном отзыве, "реализация положений, предусмотренных законопроектом, может привести к формированию выпадающих доходов бюджетов, за счет средств которых обеспечивается исполнение расходных обязательств субъектов РФ и муниципальных образований, в том числе социальных, что негативно отразится на возможности исполнения соответствующих бюджетов".

В настоящее время малообеспеченные платят НДФЛ практически наравне с богатыми — 13% и 15%. Цифры говорят сами за себя: в 2024 году в казну может поступить всего лишь 176,2 млрд рублей от повышенной до 15% ставки НДФЛ для граждан с доходом от 5 млн руб. в год, что является "каплей в море" на фоне дефицита казны.