09 Ноября 2023
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Политика Украина
Фото: пресс-служба УПЦ

Киевский суд отклонил иск УПЦ: она переименована режимом

Апелляционный суд Киева не удовлетворил иск УПЦ о том, что она неправомерно переименована украинским режимом в "РПЦ на Украине".
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Ранее некая "экспертиза" заключила, что УПЦ управляется из Москвы, поэтому является частью РПЦ на Украине. И к ней могут быть применены любые меры, вплоть до запрета и захвата имущества.

Как отмечает "Правблог", решение суда принято накануне голосования за законопроект о запрете УПЦ во втором чтении, который еще больше ужесточат. У Церкви просто отберут все имущество и передадут раскольникам, которые давно зарегистрировали практически идентичные по названию организации.

"Фактически УПЦ сейчас предъявили ультиматум - "будет или по-хорошему, если вы добровольно согласитесь пойти на объединение с "ПЦУ", или по-плохому, когда у вас все и так отберут", - пишет "Правблог".

Как обещает советник Зеленского Михаил Подоляк, на Украине останутся только одни раскольники. Их лидер Сергей Думенко-Епифаний также заверяет, что все верующие рано или поздно окажутся в его организации, хотят они того или нет.

Теги: украина, церковь, православие, УПЦ


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