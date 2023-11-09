В Свердловской области началась подготовка к форуму уральской молодежи

В Свердловской области создан оргкомитет по подготовке и проведению форума молодежи Уральского федерального округа "УТРО" в 2024 году.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, в состав оргкомитета вошли 15 человек. Среди них заместитель губернатора Павел Креков, министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, директор областного Дома молодежи Лейла Расулова и другие.

Форум проводится под эгидой полномочного представителя президента России в УрФО и Росмолодежи вот уже 13 лет. Каждый раз мероприятие принимают разные регионы уральского округа. В 2024 году местом молодежного слета станет Свердловская область.

Напомним, также в следующем году на Среднем Урале планируется проведение Всемирного фестиваля молодежи.