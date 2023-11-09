09 Ноября 2023
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Фото: Следственный комитет РФ

СК: Угрожавший жене военкора Коца пытался обманом выведать у нее информацию о работе мужа

Напугавший жену военкора Александра Коца пытался обманом выведать у нее информацию о работе мужа, сообщает ГСУСК Москвы.

По данным ведомства, собранные данные задержанный передал соучастнику.

Сообщается, что подозреваемый несколько дней следил за семьей журналиста. Ему предъявлено обвинение о нарушении неприкосновенности частной жизни. Он признал вину.

Напомним, 8 ноября в Москве задержали мужчину, который приходил домой к журналисту "Комсомольской правды" Александру Коцу и угрожал его жене. Женщина рассказала, что неизвестный мужчина около часа пытался заставить ее сообщить местонахождение мужа или организовать встречу с ним. Когда она собралась вызывать полицию, гость ретировался.

Теги: александр коц, жена, коц


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