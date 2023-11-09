Революция в Ватикане? Франциск намерен изменить процедуру выборов римского папы
Папа римский Франциск готовит документ, который реформирует папский конклав по избранию нового папы. Об этом сообщает католическое издание The Remnant.
Планируется отстранить от выборов папы кардиналов старше 80 лет и дать 25% мест мирянам, включая женщин. Уже несколько раз Франциск встречался с кардиналом-иезуитом Джанфранко Гирландой с этой целью - реформировать конституцию папы Иоанна Павла II 1996 года об избрании нового папы. А в последнее время эти встречи стали особенно частыми.
Предлогом для реформирования является возвращение к древней практике. Будто бы Франциск намерен реформировать папский конклав в более “синодальном" ключе.
Это предположение выглядит правдоподобно. Ватикан достиг принципиального соглашения с Фанаром и другими отпавшими от православия церквями - Александрийской и Кипрской. Об этом многократно говорилось публично иерархами этих церквей. Основой, на которой будет совершено объединение, является именно "синодальность". В ее основе - согласие с тем, что Ватикану принадлежит первенство, что якобы было всегда, а тот признает автономию церквей.
Интересно, что до 1059 года миряне принимали участия в выборах папы, то есть формальный повод для таких изменений действительно есть.
Православный исследовательский центр "Хризма" не исключает, что куриальные иезуиты сделали контролируемую утечку информации, чтобы оценить реакцию общественности и скорректировать дальнейшие публичные дискуссии в сторону принятия реформ. Однако они наверняка будут восприняты многими как переворот в Римо-католической церкви, отмечает The Remnant.