Революция в Ватикане? Франциск намерен изменить процедуру выборов римского папы

Папа римский Франциск готовит документ, который реформирует папский конклав по избранию нового папы. Об этом сообщает католическое издание The Remnant.

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Планируется отстранить от выборов папы кардиналов старше 80 лет и дать 25% мест мирянам, включая женщин. Уже несколько раз Франциск встречался с кардиналом-иезуитом Джанфранко Гирландой с этой целью - реформировать конституцию папы Иоанна Павла II 1996 года об избрании нового папы. А в последнее время эти встречи стали особенно частыми.

Предлогом для реформирования является возвращение к древней практике. Будто бы Франциск намерен реформировать папский конклав в более “синодальном" ключе.

Это предположение выглядит правдоподобно. Ватикан достиг принципиального соглашения с Фанаром и другими отпавшими от православия церквями - Александрийской и Кипрской. Об этом многократно говорилось публично иерархами этих церквей. Основой, на которой будет совершено объединение, является именно "синодальность". В ее основе - согласие с тем, что Ватикану принадлежит первенство, что якобы было всегда, а тот признает автономию церквей.

Интересно, что до 1059 года миряне принимали участия в выборах папы, то есть формальный повод для таких изменений действительно есть.

Православный исследовательский центр "Хризма" не исключает, что куриальные иезуиты сделали контролируемую утечку информации, чтобы оценить реакцию общественности и скорректировать дальнейшие публичные дискуссии в сторону принятия реформ. Однако они наверняка будут восприняты многими как переворот в Римо-католической церкви, отмечает The Remnant.