В ЯНАО отметили 50-летие промышленной добычи нефти

В Ноябрьске состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилейной дате – 50 лет с момента старта нефтедобычи на Холмогорском месторождении. Об этом Накануне.RU сообщили в компании "Ноябрьскнефтегаз".

В ноябре 1973 года здесь был получен приток нефти из первой разведочной скважины Р1. С этого события началась история промышленной добычи нефти на Ямале, а на карте страны появился новый населенный пункт – поселок Ноябрьский.

Объем накопленной добычи предприятия составляет почти 850 млн тонн нефти. В настоящее время в портфеле компании 51 лицензия, а общая площадь территории деятельности превышает 50 тыс. квадратных километров. “Ноябрьскнефтегаз” работает на 37 месторождениях в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах и входит в тройку крупнейших добывающих активов “Газпром нефти”.

Компания активно участвует в развитии социально-экономической сферы Ямало-Ненецкого автономного округа и реализует в регионе программу социальных инвестиций "Родные города". Ее приоритетные направления – создание комфортной среды, культура, образование, экология и сохранение традиций народов Севера.

В рамках программы в Ноябрьске и Муравленко были построены современные спортивные центры, а в ЯНАО проводится грантовый конкурс, помогающий местным жителям реализовать свои общественные инициативы. Для реализации общественных инициатив жителей. Также при поддержке нефтяников проходит образовательный турнир для школьников «Умножая таланты» и организуется медицинская помощь для коренного населения, проживающего в отдаленных районах за Полярным кругом.

"Испытание первой скважины на Холмогорском месторождении стало, безусловно, знаковым, историческим событием. Для Ямала это появление нефтегазовой инфраструктуры на юге округа, а для Ноябрьска – начало развития города. Наши первопроходцы-основатели работали в сложнейших климатических условиях. Сильные духом, целеустремленные люди каждый день совершали настоящий трудовой подвиг. И сегодня "Газпром нефть" вносит большой вклад в развитие Ямала и нашего города, оказывает значимую социальную поддержку", - подчеркнул глава Ноябрьска Алексей Романов.

Как отметил генеральный директор “Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза” Алексей Огородов, это знаменательный день не только для предприятия, но и для всей нефтяной отрасли ЯНАО.

“Благодаря самоотверженному труду первопроходцев на карте страны появился новый промышленный регион и были заложены основы для экономического развития на многие десятилетия. Сегодня наша задача – достойно продолжать начинания предшественников и с помощью новых технологий обеспечивать стабильную и эффективную добычу. Это позволит предприятию выйти на новый уровень, а Ноябрьску и Муравленко – оставаться привлекательными для работы и жизни”, - подчеркнул он.