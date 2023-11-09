09 Ноября 2023
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Фото: скриншот трансляции с сайта forumspb.com

Ключевая ставка может еще вырасти до конца 2023 года - Набиуллина

Ключевая ставка Центрального банка России может еще повыситься в этом году. Последнее плановое заседание совета директоров ЦБ по этому поводу состоится 15 декабря. При этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина держит интригу: по ее словам, ставка может и сохраниться на текущем уровне в 15% годовых.

Выступая в Госдуме, глава ЦБ заявила, что пик "инфляционного давления" уже пройден в третьем квартале, а весной инфляция и вовсе должна начать снижение. Но только после этого последует снижение ключевой ставки.

Также председатель Центрального банка считает, что сейчас основная проблема экономики не в отсутствии доступных кредитов, а в нехватке рабочей силы. "Безработица в 3%, а в некоторых регионах и того меньше, означает, что в экономике практически не осталось свободных рабочих рук", - говорит Набиуллина.

Теги: ключевая ставка, эльвира набиуллина, центральный банк, инфляция


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