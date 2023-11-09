09 Ноября 2023
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Фото: Администраци Сургутского района

Сургутский район представил на форуме стран БРИКС+ опыт реализации концессионных проектов в социальной сфере

Заместитель главы Сургутского района Юлия Маркова в Санкт-Петербурге выступила на международном муниципальном форуме стран БРИКС+. Темой ее доклада стал "Опыт Сургутского района в реализации социальных проектов на условиях концессионных соглашений".

Она напомнила, что в составе района – 13 поселений. Самое крупное – город Лянтор с населением в 42 тыс. жителей, но есть и такие, где численность варьируется от 500 до 3 тыс. человек, а расстояние до административного центра района – более 600 км.

юлия маркова(2023)|Фото: Администрация Сургутского района

"Обеспечение условий для высокого качества жизни населения, а значит, создание соответствующей социальной инфраструктуры – важная и приоритетная задача. И эту задачу мы решаем с бизнесом вместе, реализуя социальные проекты на условиях муниципально-частного сотрудничества", - сказала Юлия Маркова.

сургут администрация сургутского района(2013)|Фото: Накануне.ru

С 2017 г. власти Сургутского района стали уходить от 44-ФЗ, переключив вектор внимания на муниципально-частное партнерство с привлечением в проекты частных инвестиций. За последние пять лет на условиях муниципально-частного партнерства инвесторы вложили в экономику муниципалитета более 4,7 млрд руб. Реализовано девять социальных проектов в сфере образования, культуры и спорта. Еще пять проектов с объемом инвестиций более 3,5 млрд руб. – в стадии реализации.

Власти района начали работу с концессиями в 2017 г., первые два соглашения по объектам образования заключили в декабре 2018 г. и в 2022 г. ввели в эксплуатацию две средних общеобразовательных школы на 1,1 тыс. мест каждая в поселках Солнечный и Нижнесортымский с бассейном и с возможностью использования самых передовых методов обучения.

В октябре 2022 г. подписана еще одна концессия на создание аналогичной школы в поселке Белый Яр уже с привлечением федерального финансирования. Вообще, 2022 г. власти Сургутского района посвятили подготовке документации, разработке финансовой модели. На условиях муниципальной краткосрочной концессии в четвертом квартале 2022 г. запустили создание спорткомплексов с универсальными игровыми залами и крытые хоккейные корты в Русскинской и Лямина. Общйи объем инвестиций в проекты составил 270 млн руб.

"Концессионные соглашения заключаем на три года, из которых проектирование занимает восемь месяцев, строительство – 10 месяцев, эксплуатация - полтора года. Источник финансирования – бюджет Сургутского района и средства концессионера", - сказала Юлия Маркова.

трубецкой(2023)|Фото: Администрация Сургутского района

Среди плюсов концессии – муниципалитет получает объект сразу в собственность, в отличие от соглашения МЧП. В условиях дефицита бюджетных средств концессия – оптимальный механизм, так как объект приобретается в рассрочку до окончания периода эксплуатации. Сам механизм создания объектов по концессии – сложный и длительный. Также сложно предусмотреть концессионным соглашением на старте все обстоятельства, чтобы концессии не потребовали каких-либо корректировок в процессе реализации. Кроме того, не каждый инвестор может и готов стать концессионером: здесь совсем другой уровень управления проектом и его экономикой, дальнейшей эксплуатацией объекта с предоставлением платных услуг.

"Что касается наших концессий, то мы тоже столкнулись с рядом серьезных вопросов по объектам образования, учитывая социальную важность проектов все принятые меры направлялись, в первую очередь, на сохранение концессий. Например, прошли через обстоятельства непреодолимой силы, вызванные новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и последствиями принятых ограничений, когда концессионеры вынуждены были замедлить ход строительства объектов", - считает замглавы Сургутского района.

Концессии Сургутского района также пришлись на период санкций, когда резко выросла стоимость строительных ресурсов, в связи с чем пришлось управлять как сроками, так и бюджетом проектов.

"Мы наработали большой опыт и компетенции. Концессии сохранили и ввели объекты в эксплуатацию без потери их качества", - сказала Юлия Маркова.

Стоит напомнить, что ранее на представительном международном форуме выступил глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Он поделился опытом муниципалитета по реализации практик работы с концессионерами в сфере создания спортивных сооружений.

андрей трубецкой(2023)|Фото: Администрация Сургутского района

Результаты этой деятельности не могут не впечатлить. Андрей Трубецкой подчеркнул, что если в 2015 году в Сургутском районе только около 22% жителей постоянно занимались физкультурой и спортом, то в 2023 году этот показатель составил 75% и это выше окружных и федеральных показателей.

Льготы, административное сопровождение проекта, качество градостроительной документации и подготовки земельного участка, короткие (до четырех рабочих дней) сроки выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию – позволили привлечь бизнес к реализации проектов спорта в том числе в малых и отдаленных поселениях.

Школа №4 в Ханты-Мансийске(2019)|Фото: Накануне.RU

"Наш опыт реализации концессий признан успешным независимыми экспертами, оценен правительством РФ на конкурсе лучших муниципальных практик", - подчеркнул Андрей Трубецкой.

Международный муниципальный форум стран БРИКС+ – уникальная площадка, объединяющая многочисленные сообщества из Бразилии, России, Индии, Китая, Южной Африки и государств-партнеров. В течение двух дней участники форума обсудят идеи и лучшие практики развития территорий, способы повышения инвестиционной привлекательности городов России и других стран "пятерки". В этом году на Международном муниципальном форуме стран БРИКС+ планируется участие не менее 7 тыс. человек, из которых 2 тыс. – иностранные делегаты из 200 зарубежных городов мира.

Теги: Юлия Маркова, замглавы, Сургутскирй район, андрей трубецкой


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