ЦАХАЛ разрешил жителям Газы эвакуацию с севера на юг в течение шести часов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь разрешила эвакуацию жителей сектора Газа с севера на юг анклава по дороге Салах ад-Дина. Об этом заявил представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи.

Коридор будет открыт шесть часов - с 10.00 по 16.00 местного времени, пишет РИА Новости.

Адраи отметил, что призывы к эвакуации находят широкий отклик у палестинского населения. По его словам, около 50 тысяч жителей северной части сектора Газа направились на юг.

Напомним, израильская армия планирует начать масштабную военную операцию в Газе. Ранее Минобороны Израиля предписало 1,1 млн мирных жителей Газы перебраться в южную часть эксклава, граничащую с Египтом. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что требуемая Израилем эвакуация палестинцев из сектора Газа чрезвычайно опасна и в некоторых случаях невозможна.

31 октября в ЦАХАЛ заявили, что по меньшей мере 800 тысяч мирных жителей покинули северные районы сектора Газа.