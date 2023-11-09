09 Ноября 2023
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Происшествия Свердловская область Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Житель Свердловской области надругался над приехавшей в гости 14-летней дочерью

Житель Свердловской области надругался над собственной 14-летней дочерью, которая приехала к нему в гости из соседнего региона.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, все случилось еще летом, когда к жителю поселка Кедровка под Екатеринбургом на каникулы приезжала его дочь-школьница, которая после развода родителей живет с матерью в соседней Челябинской области. Однажды ночью отец пробрался в комнату девочки и надругался над ней.

После жертва насилия уехала к матери и долго ей ничего не говорила об этом. В какой-то момент девочка не выдержала и все рассказала. Извращенца задержали, но он отказался давать показания. По данным канала, ранее отца дважды судили за наркотики и побои, а теперь его ждет дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".

Накануне.RU обратилось в Следственный комитет России по Свердловской области. В ведомстве пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина якобы изнасиловал 13-летнюю девочку прямо на лестничной площадке жилого дома. Однако, по некоторым данным, школьница подала заявление в полицию, решив оговорить своего бывшего ухажера после того, как он ее бросил.

Теги: девочка, отец, насилие, дело


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