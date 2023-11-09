Моор: Тюменской области нужна новая долгосрочная инвестиционная стратегия

Тюменской области нужна новая долгосрочная инвестиционная стратегия, рассчитанная на ближайшие пять - 10 лет. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале по итогам Губернаторских чтений, которые состоялись накануне, передает корреспондент Накануне.RU.

Участником губернаторских чтений стал директор Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН Федор Войтоловский. Он выступил с докладом на тему "Россия в формирующемся мироустройстве: новая система координат".

В ходе чтений был затронут вопрос, как Тюмень и область должны развиваться с учетом новых мировых трендов. К таким трендам относится противостояние двух крупнейших мировых экономик -США и Китая. И если на горизонте 2030 года (по математическим моделям и прогнозам специалистов ИМЭМО) США еще будет занимать первое место в мировой иерархии по размеру ВВП, то к 2040 году Китай сместит их с пьедестала. А на третьем месте вместо Японии окажется Индия.

Россия же, по прогнозу эксперта, в 2030 году окажется всего лишь на 13 месте, в 2040 - на 14, не потому что "не будет расти", а просто потому, что "другие будут расти быстрее".

Сферой глобальной конкуренции в ближайшее десятилетие станет: технологическое лидерство, человеческий капитал, доступ к ресурсам развития и перспективным рынкам, создание и использование инноваций, санкции, борьба за умы и идейное влияние; конкуренция между корпорациями - в технологиях и интеллектуальном потенциале, сокращении издержек и создании перспективного потребителя и конкуренция в неправительственном секторе - между глобальными городами — за лидерство в создании инновационной среды и привлечение инвестиций, между государственными и негосударственными центрами исследований и разработок — за лидерство в создании идей и стратегий развития, между неправительственными организациями — за создание общественной повестки.

По итогам чтений, губернатор Александр Моор поручил приступить к разработке стратегического документа.

"Ведь мы живем в эпоху глобальных перемен, когда казавшиеся незыблемыми правила переписываются прямо на глазах. В такой ситуации высокой неопределенности просто необходимо заниматься долгосрочным стратегическим планированием. Также необходимо сформировать и план развития Тюменской городской агломерации на дальнюю перспективу. Это повысит нашу конкурентноспособность в борьбе за кадры, человеческий капитал и инвестиции в региональную экономику", - заявил глава региона.