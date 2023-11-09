Моор: Тюменской области нужна новая долгосрочная инвестиционная стратегия

09 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Экономика
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Моор: Тюменской области нужна новая долгосрочная инвестиционная стратегия

Тюменской области нужна новая долгосрочная инвестиционная стратегия, рассчитанная на ближайшие пять - 10 лет. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале по итогам Губернаторских чтений, которые состоялись накануне, передает корреспондент Накануне.RU.

Участником губернаторских чтений стал директор Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН Федор Войтоловский. Он выступил с докладом на тему "Россия в формирующемся мироустройстве: новая система координат".

В ходе чтений был затронут вопрос, как Тюмень и область должны развиваться с учетом новых мировых трендов. К таким трендам относится противостояние двух крупнейших мировых экономик -США и Китая. И если на горизонте 2030 года (по математическим моделям и прогнозам специалистов ИМЭМО) США еще будет занимать первое место в мировой иерархии по размеру ВВП, то к 2040 году Китай сместит их с пьедестала. А на третьем месте вместо Японии окажется Индия.

Россия же, по прогнозу эксперта, в 2030 году окажется всего лишь на 13 месте, в 2040 - на 14, не потому что "не будет расти", а просто потому, что "другие будут расти быстрее".

Александр Моор, губернаторские чтения(2023)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Сферой глобальной конкуренции в ближайшее десятилетие станет: технологическое лидерство, человеческий капитал, доступ к ресурсам развития и перспективным рынкам, создание и использование инноваций, санкции, борьба за умы и идейное влияние; конкуренция между корпорациями - в технологиях и интеллектуальном потенциале, сокращении издержек и создании перспективного потребителя и конкуренция в неправительственном секторе - между глобальными городами — за лидерство в создании инновационной среды и привлечение инвестиций, между государственными и негосударственными центрами исследований и разработок — за лидерство в создании идей и стратегий развития, между неправительственными организациями — за создание общественной повестки.

По итогам чтений, губернатор Александр Моор поручил приступить к разработке стратегического документа.

"Ведь мы живем в эпоху глобальных перемен, когда казавшиеся незыблемыми правила переписываются прямо на глазах. В такой ситуации высокой неопределенности просто необходимо заниматься долгосрочным стратегическим планированием. Также необходимо сформировать и план развития Тюменской городской агломерации на дальнюю перспективу. Это повысит нашу конкурентноспособность в борьбе за кадры, человеческий капитал и инвестиции в региональную экономику", - заявил глава региона.

Теги: Александр Моор, инвестиционная стратегия, развитие, конкуренция, губернаторские чтения


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}