На Сахалине военнослужащего осудили за самовольный уход со службы в период мобилизации

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к шести годам лишения свободы по уголовному делу о самовольном оставлении места службы.

Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима, передает ТАСС.

Установлено, что подсудимый решил временно уклониться от исполнения обязанностей военной службы в период мобилизации. 29 июня он не явился в срок на службу при переводе в воинскую часть Сахалинской области. 8 августа его задержали.

Ранее в Приморье Фокинский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного Андрея Дивисенко к девяти годам колонии общего режима за троекратное оставление воинской части. Его признали виновным по нескольким пунктам статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы).