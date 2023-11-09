Уфа примет форум сотрудничества России и Казахстана

Объявлен город, где в 2024 г. состоится XX форум сотрудничества России и Казахстана.

Это мероприятие состоится в Уфе, сказал президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ХIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, пишет РИА Новости. В этом году форум проходит в казахском Костанае, тема мероприятия – "Сельское хозяйство – основа сильной экономики".

Напомним, по приглашению главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Астане сегодня, 9 ноября, работает президент России Владимир Путин. В планах – переговоры лидеров двух стран, темами которых станут актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства. Кроме того, президенты в режиме видеоконференцсвязи участвуют в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который проходит в Костанае.