09 Ноября 2023
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Политика
Фото: Накануне.RU

Министра ЖКХ Свердловской области удостоился награды от президента Путина

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому министр ЖКХ Среднего Урала Николай Смирнов награждается орденом "За заслуги перед Отечеством II степени"

Согласно документу, такой чести глава ЖКХ удостоился за "достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу".

Напомним, что назначенный в 2011 году министр ЖКХ не имеет большой популярности среди населения региона. Особенно показательными стали протестные мероприятия, после увеличения тарифа на электричество. За ним последовала новая программа по замене лифтов, согласно которой свердловчане теперь должны платить не 25-35% от стоимости лифтов и работ, а 75%. Новый механизм, по словам Смирнова, должен помочь гражданам, однако сами уральцы придерживаются иного мнения.

Этой осенью министр ЖКХ презентовал жителям Сысерти эко-кластер - мусороперерабатывающий завод "Екатеринбург-Юг". В самом предприятии проблемы нет, уральцы недовольны его расположением - на землях сельхозназначения, несмотря на то, что рядом множество земель с промышленным статусом.

В сентябре Николай Смирнов колко ответил и жителю Первоуральска, пригласившего министра к себе домой "отведать водички", которая течет у него из крана. Проведенная проверка забраковала воду в местных домах, поскольку норма мутности была превышена в семь раз. Смирнов же посоветовал уральцу "перечитать Маугли" и перестать нападать на людей из-за природного явления.

Теги: Путин, Смирнов, министр ЖКЗ, награда, орден


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