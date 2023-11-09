"Это недопустимо скрывать". Депутат Куринный настаивает на публикации результатов испытаний вакцин

Результаты клинических исследований лекарственных препаратов, в том числе вакцин, должны публиковаться, их недопустимо скрывать от людей. Об этом заявил замглавы Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный на круглом столе Комитета на тему "О законопроекте №416454-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств".

В конце 2022 года Куринный внес в Госдуму законопроект о публикации основных результатов испытаний лекарственных препаратов. Однако недавно его Комитет за подписью главы Бадмы Башанкаева выступил против, мотивировав это соблюдением коммерческой тайны. Также было указано, что людям не положено знать такие сведения, в которых они не разбираются и могут "неправильно их интерпретировать". В начале 2022 года на запрос Куринного Минздрав РФ ответил, что не обнародует результаты испытаний "Спутника V", так как это коммерческая тайна, принадлежащая разработчику этого генного препарата, а ее публикация не предусмотрена действующим законодательством.

Поправки в закон об обращении лекарственных средств были внесены Правительством РФ в августе. И Куринный предлагает дополнить его пунктом о публикации данных об исследовании препаратов. Сейчас закон требует от Минздрава в течение 10 дней после получения соответствующего заключения экспертов опубликовать его в интернете. Но что происходит на практике?

"Этих заключений пока никто нигде ни разу не видел. Где и как они публикуются, на каком ресурсе - непонятно. В интернете - это где? Публикация результатов испытаний - это позиция многих стран. Наше министерство почему-то заняло другую позицию - что это якобы коммерческая тайна. Поэтому результаты исследований препаратов, включая вакцины, являются секретными и не подлежащими разглашению. Но не может быть коммерческой тайны в том, что связано со здоровьем граждан. А клинические испытания - это то, что связано непосредственно со здоровьем, а иногда и с жизнью людей, которые их принимают. Секретить и прятать их от людей совершенно неправильно. Ссылка на Гражданский кодекс, что недопустимо использовать их в коммерческих целях не одно и то же, что публикация данных исследований. Заключение же, что гражданам не надо это знать, несостоятельно. Чем больше информации, тем больше доверия будет. Сегодня эта процедура закрытая, и всего несколько экспертов отвечают за результат действия препарата в плане его безопасности и эффективности. Сегодня же происходит закупка вакцин на несколько миллиардов бюджетных денег, а потом исчезновение этой вакцины, как будто ее и не было",- рассказал депутат.

Представитель Правительства уклончиво отметил, что баланс там ищут. И может быть, это требование как-то пропишут на подзаконном уровне. В то же время требование на уровне закона и подзаконного акта - это разные вещи.

Напомним, что данные о результатах испытаний "Спутника V" и статистика по людям, которым его вводили, так и не были обнародованы. На сайте sputnikvaccine.com, посвященном препарату, в конце раздела "Клинические испытания" идут три ссылки на американский сайт clinicaltrials.gov. По всем трем ссылкам указано: No Results Posted, то есть результатов нет. Гражданам России вводили вакцину, данные по которой от них сокрыты. При этом после массовой ковид-вакцинации смертность была еще больше, чем до нее. Она резко вернулась к нормальному уровню только после отмены запретов и ограничений.