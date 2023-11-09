Бастрыкин взял на контроль дело о продаже младенца

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела по факту продажи младенца в Москве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Фигурантками уголовного дела о торговле людьми, совершенной в отношении несовершеннолетнего, являются две женщины 31-летняя жительница Нягани и 36-летняя жительница Москвы.

По данным следствия, в мае прошлого года, югорчанка предложила услуги суррогатной матери москвичке, с которой познакомилась через интернет. В частной клинике женщина прошла процедуру ЭКО с использованием биологического материала и забеременела. На протяжении всей беременности потенциальная мать ежемесячно перечисляла ей на карту по 25 тысяч рублей. 3 ноября 2023 года женщина родила мальчика и передала его биологической матери, получив за это около 1 млн руб.

При этом, какие-либо документы женщины не оформляли, все договоренности носили устный характер. Отдав ребенка, женщина обратилась в полицию и заявила, что москвичка незаконно удерживает ее сына.

Возбуждено уголовное дело. Жизни ребенка ничего не угрожает, он помещен в специальное медицинское учреждение. Обе женщины проходят по делу в статусе подозреваемых.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил московскому следователю представить доклад о предварительном расследовании уголовного деда. Ход исполнения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.