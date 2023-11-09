Власти Оренбуржья: Слова министра образования о зарплатах вырвали из контекста

09 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Приволжский ФО В России
Фото: пресс-служба заксобрания Оренбургской области

Власти Оренбуржья: Слова министра образования о зарплатах вырвали из контекста

Власти Оренбургской области опровергли информацию о том, что региональный министр образования и науки Алексей Пахомов якобы заявил, что педагогам не нужно поднимать зарплаты.

Как сообщили РИА Новости в областном правительстве, слова чиновника были вырваны из контекста. Пахомов пояснял, что в Оренбургской области четко выполняются майские указы президента, по которым зарплата бюджетников жестко привязана к зарплате средней, заявили в правительстве области.

"И он говорил, что в Оренбургской области средняя зарплата не равна зарплате в той же Москве, и что если мы сейчас оторвем эту зарплату от региональной экономики может наступить резкий социальный откос и может отразиться на качестве школьного образования", - пояснили в правительстве.

В региональном минобразовании заявили, что готовится требование об опровержении СМИ сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь, достоинство и деловую репутацию.

Напомним, Пахомов на встрече, посвященной состоянию системы образования в регионе и в стране в целом, заявил, что учителям нельзя повышать зарплату, иначе в школу пойдут работать за деньгами, а не "по призванию".

Как сообщало Накануне.RU, на той встрече чиновники, обсуждая мизерные зарплаты учителей, заявили, что никто и никогда не ставил вопроса о том, чтобы учитель работал на одну ставку. Так сказала замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева. В результате средняя зарплата учителей рассчитывается и озвучивается не на ставку, а чуть ли не на две, поскольку большинство учителей "тянут" намного больше ставки.

"Выровнять всем зарплату и сделать ее московской - произойдет то, что у нас в систему образования пойдут за длинным рублем, а не за тем, что есть призвание детей учить", - сказал на это Пахомов.

Теги: пахомов, зарплаты, учителия, оренбургская область


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}