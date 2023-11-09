Власти Оренбуржья: Слова министра образования о зарплатах вырвали из контекста

Власти Оренбургской области опровергли информацию о том, что региональный министр образования и науки Алексей Пахомов якобы заявил, что педагогам не нужно поднимать зарплаты.

Как сообщили РИА Новости в областном правительстве, слова чиновника были вырваны из контекста. Пахомов пояснял, что в Оренбургской области четко выполняются майские указы президента, по которым зарплата бюджетников жестко привязана к зарплате средней, заявили в правительстве области.

"И он говорил, что в Оренбургской области средняя зарплата не равна зарплате в той же Москве, и что если мы сейчас оторвем эту зарплату от региональной экономики может наступить резкий социальный откос и может отразиться на качестве школьного образования", - пояснили в правительстве.

В региональном минобразовании заявили, что готовится требование об опровержении СМИ сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь, достоинство и деловую репутацию.

Напомним, Пахомов на встрече, посвященной состоянию системы образования в регионе и в стране в целом, заявил, что учителям нельзя повышать зарплату, иначе в школу пойдут работать за деньгами, а не "по призванию".

Как сообщало Накануне.RU, на той встрече чиновники, обсуждая мизерные зарплаты учителей, заявили, что никто и никогда не ставил вопроса о том, чтобы учитель работал на одну ставку. Так сказала замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева. В результате средняя зарплата учителей рассчитывается и озвучивается не на ставку, а чуть ли не на две, поскольку большинство учителей "тянут" намного больше ставки.

"Выровнять всем зарплату и сделать ее московской - произойдет то, что у нас в систему образования пойдут за длинным рублем, а не за тем, что есть призвание детей учить", - сказал на это Пахомов.