Глава Сургутского района Андрей Трубецкой представил уникальный опыт работы муниципалитета на Международном муниципальном форуме стран БРИКС+

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой в качестве представителя от Югры выступил на Международном муниципальном форуме стран БРИКС+. Он рассказал о работе с концессионерами в сфере создания спортивных сооружений.

Андрей Трубецкой в своем докладе рассказал о плюсах строительства спортивных объектов по концессии. Во-первых, муниципалитет получает объект сразу в собственность, в отличие от реализации соглашений. Во-вторых, при концессии минимизированы проблемы, связанные с проектированием, так как проектирование, строительство и эксплуатацию объекта осуществляет один субъект. Если случаются недоработки, то их устраняет сам концессионер.

При этом, концессионеру выгодно построить качественный объект с энергоэффективными технологиями (эксплуатировать объект предстоит ему же), провести качественные изыскания, подготовить ПСД, самим пройти государственную экспертизу, войти в экономику проекта, применить максимально современные и оптимальные материалы и так далее.

Как отметил глава Сургутского района, можно долго перечислять плюсы такой организации работы. Тогда как при строительстве по 44-ФЗ, каждый раз появляются те или иные проблемы с подрядчиками. В условиях дефицита бюджетных средств концессия – оптимальный механизм, так как объект приобретается в рассрочку до окончания периода эксплуатации.

"Наш опыт реализации концессий признан успешным независимыми экспертами, оценен правительством РФ на конкурсе лучших муниципальных практик", - считает Андрей Трубецкой.





За последние пять лет на объекты спорта в муниципалитете направлены 630 млн. рублей, 98% которых – средства бюджета Сургутского района. Построено восемь спорткомплексов, семь хоккейных кортов, два скейт-парка и 14 многофункциональных спортплощадок и тренажерных комплексов.

Андрей Трубецкой подчеркнул, что если в 2015 году в Сургутском районе только около 22% жителей постоянно занимались физкультурой и спортом, то в 2023 году этот показатель составил 75% и это выше окружных и федеральных показателей.

Опытом работы Сургутского района с концессионерами на форуме сразу же заинтересовались представители даже крупных муниципалитетов. В частности, буквально сразу после доклада главы Сургутского района, представители городской администрации Липецка отметили, что знают теперь, к кому теперь обращаться, чтобы перенять практики взаимодействия с концессионерами.

На форуме также работает заместитель главы Сургутского района Юлия Маркова. На этой международной площадке она представит опыт муниципалитета по созданию социальных объектов в отрасли образования. Также она расскажет о том, что все концессии реализуются по принципу "Одного окна", когда снимается нагрузка с концессионера в части административных процедур, ускоряются сроки согласования документов, и осуществляется контроль проектов в режиме 24/7.

Международный муниципальный форум стран БРИКС+ – уникальная площадка, объединяющая многочисленные сообщества из Бразилии, России, Индии, Китая, Южной Африки и государств-партнеров.

В течение двух дней участники форума обсудят идеи и лучшие практики развития территорий, способы повышения инвестиционной привлекательности городов России и других стран "пятерки". В этом году на Международном муниципальном форуме стран БРИКС+ планируется участие не менее 7 тысяч человек, из которых 2 тысячи – иностранные делегаты из 200 зарубежных городов мира.

Деловая программа включает в себя более 120 мероприятий. Участниками V ММФ БРИКС+ являются различные институты развития, банки, крупные деловые объединения, союзы, ассоциации, представители бизнеса и МСП из всех регионов России, а также обширное участие примут зарубежные инвесторы, деятели экономики и других бизнес-сообществ из более чем 63 стран, нацеленных на конструктивный диалог с Россией.