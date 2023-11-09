09 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Дети мигрантов составляют уже до 50% учеников свердловских школ

Количество детей мигрантов, обучающихся в школах Свердловской области, значительно выросло. Уже сейчас в ряде учебных заведений Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского количество учеников-иностранцев достигает, а иногда и превышает, 50%.

Как сообщают СМИ со ссылкой на доклад УрО РАН, резкий рост числа мигрантов в регион отмечается последние несколько лет. Чаще всего иностранцы приезжают семьями, после чего отправляют детей в местные школы.

В исследованиях была опубликована статистика ГУ МВД, согласно которой в 2022 году Средний Урал занял шестое место среди регионов страны по численности зарегистрированных мигрантов. В этом же году через аэропорт "Кольцово" в область прибыло 195 тыс. 518 иностранных граждан, что на 46% выше аналогичного периода прошлого года. Большинство из них приехали с семьями. Самое большое количество мигрантов из Таджикистана (44,8%), далее идет Узбекистан - 30,8% и Кыргызстан - 20,1%.

При этом, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отнес Свердловскую область к регионам с активной этнической преступностью. К слову, недавно мигранты избили парня с девушкой в Нижнем Тагиле, пока они пытались подать заявление в полицию.

Теги: школа, дети, мигранты


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