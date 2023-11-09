Прощание с погибшим спикером думы Североуральска перенесли на городскую площадь

Изменилось место прощания со спикером городской думы Североуральска Виктором Ильиным, трагически погибшим в ДТП.

Авария произошла 7 ноября: на трассе случилось лобовое столкновение автомобилей, за рулем одного из которых находился Ильин. В результате глава думы погиб.

Ранее сообщалось, что прощальная панихида с Виктором Ильиным состоится в эту пятницу, 10 ноября, в местном ДК "Современник". Однако место было решено изменить.

Как сообщили Накануне.RU в администрации Североуральского городского округа, по просьбе родственников Ильина прощальная панихида переносится из ДК "Современник" на площадь Мира. Время остается прежнее – с 11 до 12 часов. Затем пройдет отпевание в церкви Святых апостолов Петра и Павла, после чего траурная процессия проследует на городское кладбище.

Ранее власти Североуральска выразили свои соболезнования семье погибшего спикера городской думы.