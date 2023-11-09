"Нет ненависти и вражде" - в Сургутском политехническом колледже молодым людям рассказали об ответственности за экстремизм

09 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: пресс-служба Администрации Сургута

"Нет ненависти и вражде" - в Сургутском политехническом колледже молодым людям рассказали об ответственности за экстремизм

В Сургутском политехническом колледже состоялось профилактическое мероприятие «Нет ненависти и вражде». Об экстремизме, ответственности за совершение преступлений
и правонарушений террористического и экстремистского характера, информационной этике и кибербуллинге ребятам рассказали представители управления по вопросам общественной безопасности Администрации города, УМВД России по ХМАО-Югре и молодежного центра «Формат».

мероприятие, студенты(2023)|Фото: пресс-служба Администрации Сургута

Подобные просветительские мероприятия проходят в учебных заведениях на постоянной основе. В прошлом году работа проводилась со старшеклассниками, в этом – со студентами средних специальных и высших учебных заведений. С начала года было организовано семь встреч, в которых приняли участие более 700 обучающихся.

мероприятие, студенты(2023)|Фото: пресс-служба Администрации Сургута

«Конкретная цель, конечно, это профилактика. Рассказываем ребятам, как правильно вести себя в социальных сетях, как отслеживать группы, в которые они вступают, чтобы не попасть случайно, по незнанию в какую-либо экстремистскую организацию и в дальнейшем не испортить себе жизнь, не совершить административное или уголовное преступление. Обсуждаем какие материалы относятся к экстремистским, как можно это проверить», – отметила начальник службы по взаимодействию с национально- культурными объединениями, религиозными конфессиями и профилактике экстремизма Администрации Сургута Елена Афанасенко.

мероприятие, студенты(2023)|Фото: пресс-служба Администрации Сургута

Отметим, что до конца года запланировано проведение еще двух выездных просветительских мероприятий. Подобные встречи для молодежи – возможность ознакомиться и задуматься над мерой ответственности за конкретные правонарушения.

Теги: экстремизм, сургутский политехнический колледж


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}