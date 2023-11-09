"Нет ненависти и вражде" - в Сургутском политехническом колледже молодым людям рассказали об ответственности за экстремизм

В Сургутском политехническом колледже состоялось профилактическое мероприятие «Нет ненависти и вражде». Об экстремизме, ответственности за совершение преступлений

и правонарушений террористического и экстремистского характера, информационной этике и кибербуллинге ребятам рассказали представители управления по вопросам общественной безопасности Администрации города, УМВД России по ХМАО-Югре и молодежного центра «Формат».





Подобные просветительские мероприятия проходят в учебных заведениях на постоянной основе. В прошлом году работа проводилась со старшеклассниками, в этом – со студентами средних специальных и высших учебных заведений. С начала года было организовано семь встреч, в которых приняли участие более 700 обучающихся.





«Конкретная цель, конечно, это профилактика. Рассказываем ребятам, как правильно вести себя в социальных сетях, как отслеживать группы, в которые они вступают, чтобы не попасть случайно, по незнанию в какую-либо экстремистскую организацию и в дальнейшем не испортить себе жизнь, не совершить административное или уголовное преступление. Обсуждаем какие материалы относятся к экстремистским, как можно это проверить», – отметила начальник службы по взаимодействию с национально- культурными объединениями, религиозными конфессиями и профилактике экстремизма Администрации Сургута Елена Афанасенко.





Отметим, что до конца года запланировано проведение еще двух выездных просветительских мероприятий. Подобные встречи для молодежи – возможность ознакомиться и задуматься над мерой ответственности за конкретные правонарушения.