09 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Тюмени привлекли к ответственности восемь участников свадебного танца на проезжей части

Сотрудники Госавтоинспекции выявили и привлекли к ответственности восемь участников свадебного танца на проезжей части в центре Тюмени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Инцидент произошел в минувшие выходные на перекрестке улиц Профсоюзной и Республики. Участники свадьбы - выходцы из Азербайджана, вышли из автомобилей и танцевали на проезжей части народные танцы. Видео с нарушениями ПДД было размещено в социальных сетях.

Сообщается, что танцы длились недолго - после первых сигналов они поспешили освободить проезжую часть. Тем не менее, образовалась пробка, и нарушителей привлекли к административной ответственности.

С ними проводят профилактическую работу.

Отметим, что ситуация привлекла внимание главы СКР Александра Бастрыкина. Он поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства.

Теги: танцы, свадьба, Азербайджан, проверка


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