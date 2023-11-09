Глава Башкортостана подхватил коронавирус

Глава Башкортостана Радий Хабиров заболел коронавирусом. Информацию об этом журналисту Накануне.RU подтвердили в пресс-службе руководителя республики.

Там добавили, что Хабиров находится на самоизоляции, не сообщив, как болезнь повлияет на его рабочий график.

По данным "Ъ", 7 октября Хабиров провел оперативное совещание в правительстве, где сообщил, что в четверг планирует выехать в Казахстан. Официальная делегация должна была принять участие в российско-казахстанском форуме, провести ряд встреч и актуализировать работу в Казахстане.