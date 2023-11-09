09 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Глава Башкортостана подхватил коронавирус

Глава Башкортостана Радий Хабиров заболел коронавирусом. Информацию об этом журналисту Накануне.RU подтвердили в пресс-службе руководителя республики.

Там добавили, что Хабиров находится на самоизоляции, не сообщив, как болезнь повлияет на его рабочий график.

По данным "Ъ", 7 октября Хабиров провел оперативное совещание в правительстве, где сообщил, что в четверг планирует выехать в Казахстан. Официальная делегация должна была принять участие в российско-казахстанском форуме, провести ряд встреч и актуализировать работу в Казахстане.

Теги: Радий Хабиров, коронавирус, болезнь


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