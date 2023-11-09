09 Ноября 2023
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Фото: накануне.ру

В МВД Абхазии не подтвердили информацию о проникновении диверсантов

Информация о проникновении группы диверсантов в Абхазию на данный момент не подтвердилась. Об этом передает Sputnik Абхазия со ссылкой на МВД республики.

Ранее сообщалось, что в Абхазии силовики ищут в горах вооруженных людей. Их заметили местные охотники у села Азанта в Гулрыпшском районе. Министр внутренних дел республики Роберт Киут рассказал, что неизвестные были одеты в черную форму и вооружены иностранным оружием, предположительно, автоматами М-4. У них также был коптер, который летал над местностью.

"Соловьев. Live",сообщил, что в республику якобы зашла диверсионная группа из Грузии численностью до 50 человек. Телеканал ссылался на источник в Минобороны Абхазии.

В Гулрыпшском районе находится сухумский аэропорт. под усиленную охрану взяты все подступы к городу Сухум.

В июле сообщалось, что ряд представителей грузинской оппозиции во время событий в России 23-24 июня якобы планировали войти на танках в Абхазию, Южную Осетию и даже Сочи. Об этом заявил председатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

Теги: абхазия, диверсанты


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