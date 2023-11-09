"Уральские авиалинии" не пропустили багаж 13-летней пассажирки из Сочи в Санкт-Петербург

Сотрудник компании "Уральские авиалинии" не допустил багаж 13-летней пассажирки из-за несоответствия габаритам. Как сообщает Telegram-канал "Mash на мойке", чемодан с усилиями вошел в клетку для проверки ручной клади.

Подросток возвращалась со своей командой из Сочи в Санкт-Петербург с соревнований по современным танцам. На пути в солнечный город юную петербурженку пропустили спокойно, при том, что билеты также были куплены на самолет "Уральских авиалиний". Однако на пути домой девочке сообщили, что не могут пропустить багаж. По словам отца подростка, чемодан имеет твердый каркас и сам по себе не мог "вырасти".

Далее последовали слезы: ребенку предложили либо остаться в аэропорту, или бросить свои вещи и улететь без них. Коллеги-танцоры помогли девочке, распихав ее вещи по своим сумкам, однако пустой чемодан все же пришлось оставить.

Отец петербурженки обратился с жалобой в авиакомпанию, где ему пояснили, что билет обратно был приобретен по промотарифу, где ручная кладь должна быть до 10 кг и подходить по габаритам. По данным СМИ, в пресс-службе "Уральских авиалиний" сообщили, что, вероятно, в пластиковый чемодан стандартного размера попытались уместить лишние вещи, из-за чего он потерял форму и увеличился в размерах. Почему, в таком случае, чемодан не допустили после выгрузки всех вещей, остается под вопросом.

Отец девочки заявил, что собирается пройти по всем инстанциям вплоть до суда. Свердловская транспортная прокуратура уже организовала надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка законности действий перевозчика, соблюдению прав пассажира.