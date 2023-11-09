Не 90-е? На Южном Урале девушки избили женщину и заставили рыть себе могилу голыми руками

На Южном Урале две девушки похитили 54-летнюю женщину, избили и заставили её рыть себе могилу.

Как сообщает Ural Mash, все произошло из-за ревности. Мучительницы 18 и 23 лет приехали на разборки в Кисегач в апреле: связали хозяйку, бросили в багажник и двинулись в Касли. Там жертву удерживали в квартире, били. Затем, видимо, вспомнили 90-е и вывезли в лес.

Угрожая убийством, девушки заставили женщину копать себе могилу голыми руками, снова и снова избивая. Наглумившись, они оставили её в безлюдном лесу и уехали.

Теперь бандиткам придется предстать перед судом.