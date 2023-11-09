Во Владимирской области к 2030 году планируют полностью перерабатывать весь объём ТКО

В ходе состоявшейся накануне пресс-конференции исполняющего обязанности министра природопользования и экологии правительства Владимирской области Юрия Самодурова журналисты поинтересовались ситуацией с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе. В частности, речь шла о создании и деятельности мусоросортировочных станций, объёмов перерабатываемого мусора.

«Уже действуют три мусороперерабатывающие станции объёмом по 40 тысяч тонн каждая – во Владимире, Муроме и Петушинском районе. Они принимают и обрабатывают около 30 процентов всего объёма ТКО. Остальное вывозится на полигоны. Кроме этого, введена в эксплуатацию сортировка в Тереховицах Камешковского района, вскоре часть потока будет направляться и туда», – отметил Юрий Самодуров.

И.о. министра также акцентировал внимание, что на федеральном уровне поставлена задача к 2030 году достичь показателя обработки отходов в 100 процентов, утилизации – 50 процентов. Работа в этом направлении ведётся системно: «По обработке отходов у нас в регионе вопросов нет, этот показатель будет выполнен. По утилизации сложнее, задача не из простых, но мы стремимся к максимальным показателям. В территориальную схему заложены участки для утилизации, прежде всего, речь идёт о компостировании».

Как сообщает пресс-служба Правительства региона, Юрий Самодуров также отметил, что тема переработки ТКО – важная составляющая деятельности министерства, ведь она сохраняет экологию во Владимирской области. На региональном уровне предпринимаются значимые усилия для исполнения всех поставленных задач. Эта работа будет продолжена.