09 Ноября 2023
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Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

Опыт работы по профилактике экстремизма во Владимирской области стал предметом обсуждения в региональном правительстве

Накануне в Правительстве Владимирской области состоялось рабочее совещание по организации противодействия идеологии экстремизма и терроризма с участием представителей аппарата Национального антитеррористического комитета Российской Федерации. Несмотря на стабильность межнациональных и межконфессиональных отношений в регионе, профилактика терроризма среди населения остаётся одним из ключевых приоритетов. Особое внимание уделяется работе с молодёжью, детьми и подростками, сообщает пресс-служба Правительства региона.

«Убеждены, что главная задача – максимально вовлекать детей и молодёжь в общественную, культурную, спортивную, социально-экономическую жизнь региона. Огромную роль здесь играет развивающееся Движение Первых. Его треки охватывают все значимые сферы, в том числе образование, занятость, творчество и досуг. Безусловно, важен воспитательный аспект, и он реализуется абсолютно во всех направлениях, связанных с работой с детьми и молодёжью. Мы стремимся растить полноценных граждан России, уважительно относящихся к законам нашей многонациональной страны, её народам и конфессиям», – отметил заместитель Губернатора Владимир Куимов.

молодежь(2023)|Фото: avo.ru

Профилактическая работа проводится очень гибко. Её фокусы смещаются в зависимости от требований конкретной ситуации. Недопущение распространения идеологии неонацизма – актуальная задача. Также сегодня большое значение имеет работа по интеграции в российское общество прибывших из новых территорий и Украины. Тонко и деликатно их знакомят с нашей национальной культурой, традициями, общим укладом, развенчивая идеологические мифы, которые, возможно, ранее прививались им в той, прошлой, жизни.

Система, сложившаяся во Владимирской области органично вписана в общефедеральную. Она основана на мероприятиях Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы, координацию работы по которому осуществляют Национальный антитеррористический комитет и антитеррористические комиссии в субъектах РФ.

заседание правительства владимирской области(2023)|Фото: avo.ru

«Вскоре будет представлен План на 2024 – 2028 годы, в рамках которого продолжим решать задачи по профилактике терроризма. Противостоять деструктивным идеологиям позволяет опора на традиционные ценности – нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан нашей страны, на воспитательную работу. Это позволяет «на дальних подступах» останавливать террористические проявления», – отметил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета РФ Игорь Кулягин.

заседание правительства владимирской области(2023)|Фото: avo.ru

Представители аппарата НАК планируют провести во Владимирской области целый ряд встреч и практических мероприятий. В их числе – посещение Координационного центра при ВлГУ и Правовой школы Владимирской области в РАНХиГС.

Теги: профилактика экстремизма, работа с молодежью


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