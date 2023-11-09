В Тобольске будут судить водителя, протащившего по дороге сотрудника ГИБДД

В Тобольске будут судить 24-летнего местного жителя за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

В октябре прошлого года обвиняемый был привлечен к административной ответственности за нетрезвое вождение. Водительского удостоверения мужчина не имеет.

В сентябре текущего года он вновь попался пьяным за рулем автомобиля ВАЗ-21104 в Тобольске, был остановлен инспектором ГИБДД и отстранен от управления транспортом. Желая избежать ответственности, обвиняемый начал движение на автомобиле, зажав руку инспектора ГИБДД в водительской двери и протащив его по дороге. В результате страж порядка получил ушибы и ссадины.

Уголовное дело будет рассматривать Тобольский городской суд.