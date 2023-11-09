В Ленобласти предотвратили диверсию на магистральном нефтепроводе

СВУ обнаружили на магистральном нефтепроводе Ярославль-Приморск во Всеволожском районе Ленинградской области, пишет Mash.

По данным Telegram-канала, в полицию обратился начальник охраны. Мужчина обнаружил два предмета, похожих на ручные гранаты. Они были закреплены к электрощитку проволокой.

Приехавшие на место силовики обезвредили СВУ. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот взрывчатых веществ и устройств.

В сентябре во дворе военкомата в Невском районе Петербурга сработало самодельное взрывное устройство. Взрыв произошел возле здания военкомата на улице Крупской. По информации СМИ, СВУ взорвалось в вентиляционной шахте, которая ведет к заброшенному бомбоубежищу.