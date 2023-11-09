Во Владимирской области в рамках реализации региональной программы модернизируют большую часть гидротехнических сооружений

Исполняющий обязанности министра природопользования и экологии правительства Владимирской области Юрий Самодуров накануне рассказал представителям СМИ о ходе работ по вопросам обеспечения безопасности гидротехнических сооружений (ГТС) в регионе.

Юрий Самодуров сообщил, что в области насчитывается 130 ГТС: 126 из них относятся к водохозяйственному комплексу, 3 – к промышленности и 1 – к энергетике. При этом 5 объектов находятся в федеральной собственности, 28 принадлежат муниципалитетам, 67 – частным организациям и 30 – являются бесхозяйными (не имеют собственника, собственник неизвестен или от права собственности отказался).

И.о. министра уточнил, что большинство гидротехнических сооружений построены в 1970-1980-х годах, многие из них требуют приведения в надлежащее состояние.

Профильной программой на 2023 – 2025 годы предусмотрены мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции или ликвидации ГТС, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.

Они распространяются в том числе и на бесхозяйные сооружения. Общий объём финансирования составляет порядка 186,4 млн рублей. При этом 79 млн рублей выделит федеральный центр, 88,4 млн рублей будет направлено из областного бюджета, ещё 392 тыс. рублей планируется привлечь из внебюджетных источников. Главный ожидаемый результат реализации программы – повышение безопасности и надёжности эксплуатации существующих гидротехнических сооружений.

Кроме этого, в регионе на постоянной основе проводятся работы в рамках государственного задания по обеспечению безопасности ГТС: выполняется расчистка сооружений от мусора и растительности, проводятся расчистка выводящих каналов, установка информационных знаков и другие профилактические мероприятия.

На период 2024 – 2026 годов поданы заявки на финансирование из федерального бюджета мероприятий, которые имеют разработанную проектно-сметную документацию. Это капитальные ремонты гидроузла в селе Старый двор Суздальского района (стоимостью 21,4 млн рублей), гидротехнических сооружений на реке Бачёвка в селе Поречье Александровского района (48,6 млн рублей), плотины на реке Важня в деревне Чулково Горховецкого района (37,5 млн рублей), ГТС на реке Яхрома в селе Небылое Юрьев-Польского района (48 млн рублей). Также в 2024 – 2025 годах планируется провести капремонт плотины на реке Каменка в Суздале. Стоимость этого мероприятия составит 96,6 млн рублей.

«Мы понимаем, что средств программы для приведения в нормативное состояние всех 30 бесхозяйных гидротехнических сооружений недостаточно, но поэтапно будем реализовывать эти мероприятия. В результате в нашем регионе все ГТС будут соответствовать техническим требованиям и не останется объектов без хозяев», – отметил и.о. министра природопользования и экологии.