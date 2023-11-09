В Курской области от атаки ВСУ пострадал маслодельный комбинат

Глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Судже беспилотник ВСУ атаковал маслодельный комбинат. Сброшены три кассетных боеприпаса. Пострадавших нет.

Два боеприпаса разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции. Один не разорвался, для его обезвреживания вызваны саперы, написал Старовойт в своем telegram-канале.

Напомним, в конце октября Курскую АЭС пытались атаковать три украинских беспилотника. В результате атаки пострадавших и повреждений нет. Атака не повлияла на работу станции, АЭС работает в штатном режиме. Отмечается, что радиационный фон на станции и в окрестностях "на уровне природных значений".