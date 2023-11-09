В Екатеринбурге продолжается строительство одной из крупнейших городских поликлиник

В Академическом районе Екатеринбурга продолжается строительство 9-этажной поликлиники.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", проектная мощность учреждения составляет 1 тысячу 200 посещений в смену, поликлиника станет одной из самых крупных и передовых в городе. В ней предполагается разместить врачебные кабинеты, несколько операционных, палаты, травмпункт, женскую консультацию, а также конференц-зал почти на 300 мест и столовую. Проектом предусмотрено оснащение поликлиники двумя цифровыми маммографами, денситометром, аппаратом компьютерной томографии.

В настоящее время строители выполняют внешнюю и внутреннюю отделку здания.

"На объектах медицинского назначения в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами применяются высокоэффективные, сложнейшие решения по вентиляции, энергоснабжению. Наличие нескольких входных групп обеспечивает разделение потоков и безопасную логистику в здании. Все используемые в отделке материалы устойчивы к санитарной обработке и не токсичны. Важным требованием является максимальная освещенность лечебных помещений, это обусловило выбор композиционного решения здания и большой объем остекления", - рассказал руководитель строительных проектов компании "Атомстройкомплекс" Иван Кузнецов.

Для отделки фасада использованы стекло и мокрая штукатурка в соотношении 70 на 30. Строители уже смонтировали на фасаде свыше 4,5 тысяч квадратных метров стекла. Чтобы обеспечить рациональное использование энергоресурсов, для остекления применены энергосберегающие двухкамерные стеклопакеты. Снаружи стекла имеют специальную тонировку – чтобы с улицы фасады выглядели аккуратно и не были прозрачными. Предусмотрена и особая шумоизоляция витражных конструкций, которая обеспечит комфортные условия пациентам и медицинскому персоналу.

Территория вокруг поликлиники также будет приспособлена для нужд медучреждения: здесь оборудуют удобные подъездные пути для автотранспорта, организуют пешеходные дорожки с жестким, нескользким покрытием. Передовые решения применят и для освещения пространства, чтобы обеспечить пациентам комфорт.

Своим первым посетителям поликлиника откроет двери уже в 2024 году. Финансирование строительства осуществляется за счет инфраструктурного бюджетного кредита. Генеральный подрядчик – компания "Атомстройкомплекс" – обладает большим опытом строительства объектов медицинского назначения. В портфолио компании такие знаковые для города и региона объекты, как перинатальный центр ОДКБ №1, Свердловский областной противотуберкулезный диспансер, Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий, Центр медицины катастроф, а также подразделения Клиники сердца, МНТК "Микрохирургия глаза" и другие.