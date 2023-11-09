Глава СКР заинтересовался уральским санаторием, откуда ребенок приехал избитым

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки уральского санатория "Талый ключ", находящегося в Артемовском районе. Ранее сообщалось, что 8-летний мальчик приехал из санатория в синяках и ссадинах.

"Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - сообщает пресс-служба СКР.

Напомним, о случившемся родителям рассказал сам мальчик. В детском лагере он находился с 28 октября по 3 ноября этого года. За это время, по словам ребенка, другие дети били его, что якобы упорно игнорировалось сотрудниками санатория.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, парня якобы "наказывали", заставляя его делать "упор лежа" при наличии травмы кисти и освобождения от физкультуры. Кроме этого, родители подростка заявили, что сотрудники лагеря не поставили их в известность о том, что другие дети издевались над их ребенком.

Прокуратура также выясняет все обстоятельства произошедшего и проверит достоверность этой информации.