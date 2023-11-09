Глава СКР заинтересовался уральским санаторием, откуда ребенок приехал избитым

09 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Глава СКР заинтересовался уральским санаторием, откуда ребенок приехал избитым

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки уральского санатория "Талый ключ", находящегося в Артемовском районе. Ранее сообщалось, что 8-летний мальчик приехал из санатория в синяках и ссадинах.

"Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - сообщает пресс-служба СКР.

Напомним, о случившемся родителям рассказал сам мальчик. В детском лагере он находился с 28 октября по 3 ноября этого года. За это время, по словам ребенка, другие дети били его, что якобы упорно игнорировалось сотрудниками санатория.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, парня якобы "наказывали", заставляя его делать "упор лежа" при наличии травмы кисти и освобождения от физкультуры. Кроме этого, родители подростка заявили, что сотрудники лагеря не поставили их в известность о том, что другие дети издевались над их ребенком.

Прокуратура также выясняет все обстоятельства произошедшего и проверит достоверность этой информации.

Теги: санаторий, Талый Ключ, Бастрыкин, ребенок, избиение


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.11.2023 12:38 Мск Подросток заявил об издевательствах в уральском санатории. Прокуратура разбирается

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}